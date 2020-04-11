فيلم ليل خارجي على نتفليكس

الصباح الجديد-وكالات:

بدأت شركة نتفليكس العالمية عرض فيلم ليل خارجي للفنانة منى هلا والفنان كريم قاسم، ليدخل ضمن مجموعة الأفلام المصرية التي تعرض على منصتها، ضمن خطتها في التوسع الأفلام العربية.

تدور أحداث فيلم ليل خارجي بشأن ثلاثة أشخاص كل منهم ينتمي إلى طبقة مختلفة تماماً عن الآخر، تضطرهم الظروف لقضاء ليلة معاً، ويدخلون في مغامرة لم تكن بالحسبان ويشهدون جانب خفي وغير معلوم من المدينة، ويعرضون تفاصيل مختلف تماماً عن ما يحدث في ليل القاهرة لبعض الأشخاص والطبقات.

يشارك في بطولة فيلم ليل خارجي منى هلا، وكريم قاسم وشريف الدسوقي. وقدم كل منهما تفاصيل الطبقة التي ينتمي إليها، حيث تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أشخاص وهم، مو وتوتو ومصطفى، الذين يلتقون في ظروف غير متوقعة وتتقاطع حيواتهم معًا.

وأعلنت نتفليكس بدء عرض فيلم للفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، والذي يشاركها في بطولته الفنان التونسي ضافر العابدين.