الصحة العالمية: الرضاعة الطبيعية تحمي أطفالك من كورونا

نصحت منظمة الصحة العالمية الأمهات بإرضاع أطفالهن “رضاعة طبيعية” في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن لها أهمية كبيرة لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمنظمة في مصر، على “تويتر”، ضمن الجهود التي تبذلها عالمياً للوقاية من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

ونصحت منظمة الصحة العالمية الأمهات: “عليكِ بالرضاعة الطبيعية لحماية أطفالك من الأمراض، ولكي ينمو جسمهم بطريقة صحية”.

وتابعت: “للرضاعة الطبيعية دور فعال في وقاية الطفل من الأمراض المعدية، لأنها تقوي الجهاز المناعي عن طريق نقل أجسام مضادة من الأم إلى الطفل”.