اكثر من 70 ألف وفاة في العالم بفيروس كورونا المستجد

في احصاء جديد

الصباح الجديد-متابعة:

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم إلى سبعين ألفا على الأقل، نحو 75 بالمئة منها في أوروبا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية حتى الساعة 11,00 صباحا من امس الاثنين.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات المسجّلة 70009، بينها 50215 في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس. وسجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات مع 15877، وتليها إسبانيا مع 13055، ثم الولايات المتحدة مع 9648، وفرنسا مع 8078..

ففي بريطانيا، قالت هيئة الصحة الوطنية إن عدد حالات الوفاة في المستشفيات في انجلترا بسبب فيروس كورونا ارتفع 403 حالات إلى 4897 حالة. وقالت الهيئة إن 15 من حالات الوفاة الجديدة لم تكن تعاني من أي أمراض أخرى.

وفي إسبانيا، تراجع معدل الوفيات بالفيروس لليوم الرابع على التوالي مع تسجيل 637 وفاة خلال 24 ساعة، فيما تخطى عدد الإصابات بالفيروس اليوم الاثنين، 135 ألف حالة، ويسير معدل الإصابة اليومي في ألمانيا أيضا على نفس النحو لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بألمانيا زاد 3677 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة الماضية إلى 95391 حالة اليوم الاثنين في رابع تراجع على التوالي في المعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة.

وكان عدد الحالات الجديدة أقل من حالات الإصابة التي أعلن عنها يوم الأحد وبلغت 5936 حالة. وارتفع عدد حالات الوفاة 92 حالة إلى 1434 حالة.

وفي سويسرا، أعلنت وكالة الصحة العامة في اليوم الاثنين أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت إلى 584 من 559 أمس الأحد. وأضافت أن عدد حالات الإصابة بالمرض زاد إلى 21652 من 21100 أمس الأحد.

وأعلنت السلطات الصحية الهولندية زيادة عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بنسبة 5.3 في المئة أو 952 حالة إلى 18803 حالات وأن 101 آخرين توفوا بالمرض. وقال معهد الصحة العامة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1867 حالة.

من جهتها، أعلنت النرويج أن انتشار فيروس كورونا بات تحت السيطرة في أراضيها.

وارتفع عدد الوفيات في اسرائيل إلى55 من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا، أما العدد الإجمالي للمصابين إلى 8430 مصاباً من بينهم 139 في حال خطيرة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين تسجيل 218 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر ارتفاع يومي منذ

الإعلان عن حالات الإصابة الأولى في البلاد قبل شهر، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 2491 حالة. كما تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 209 حالات، بينما تعافى 192 شخصا.