التخطيط تناقش اليوم دعم 5 ملايين عراقي بمنح الطوارئ

العمل :تنفي إطلاق استمارة منحة المليون ومؤسسة الشهداء تباشر بتوزيع منح طوارئ

بغداد- الصباح الجديد :

عقد اجتماع لخلية الازمة في وزارة التخطيط لبحث دعم 5 ملايين عراقي ضمن خطة الطوارئ في مواجهة كورونا،في حين باشرت مؤسسة الشهداء بتوزيع منح طوارئ شهريَّة بمبلغ 100 ألف دينار لكل أسرة مشمولة بقانونها لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا،في الوقت ذاته نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إطلاق استمارة منحة المليون وحذرت من “صفحات وهمية” .

وكشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الاحد، عن اجتماع لخلية الازمة في الوزارة لبحث دعم 5 ملايين عراقي ضمن خطة الطوارئ في مواجهة كورونا، مبينا ان الحكومة قررت اعفاء اجور الكهرباء والايجارات الحكومية لتخفيف الضغط على المواطن.

وقال الهنداوي في تصريح له : ان “الوزارة ستناقش خلال اجتماعها اليوم توزيع 300 مليار دينار ضمن منحة الطوارئ لـ 5 ملايين عراقي”، مبينا ان “الاجتماع سيناقش اليات والمبالغ التي سيتم صرفها”.

واضاف ان “سبعة ملايين و800 الف اسرة عراقية مؤنمة بشكل كامل بسبب وجود راتب لاحد افرادها في حين سيخصص الدعم الحكومي لنحو 5 ملايين عراقي يعملون بالقطاع الخاص بشكل غير منتظم مثل سائق التكسي واصحاب المهن الاخرى”.

وتابع ان ” 60 % من الانفاق الاسر العراقية يصرف على المواد الغذائية والكهرباء وقد عملت الحكومة على حل المشكلة بانهاء جباية الكهرباء لمدة شهرين مقبلين فيما شرعت في تخفيض أجور المولدات الأهلية في عموم البلاد ،فضلا عن توزيع مفردات البطاقة التموينية لمدة شهرين مقبلين كدفعة واحدة لتخفيف اثار حظر التجوال”.

في حين باشرت مؤسسة الشهداء بتوزيع منح طوارئ شهريَّة بمبلغ 100 ألف دينار لكل أسرة مشمولة بقانونها لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، بينما وجهت فروعها ببغداد والمحافظات لإحصاء من ليس لديها دخلٌ ثابتٌ ويعملون بأجورٍ يوميَّة، لتخصيص مبلغ شهري لهم.

وأوضح رئيس المؤسسة كاظم عويد في تصريح صحفي، أنَّ “المؤسسة وضمن جهودها لاحتواء آثار انتشار فيروس كورونا، فقد شكلت خلية أزمة لوضع آليات التعامل مع أوضاع الشهداء في خضم استمرار حظر التجوال الذي وقع عبئه على ذوي الدخل اليومي”.

وأردف: “ان المؤسسة وجهت جميع فروعها ببغداد والمحافظات لإحصاء أسر ذوي الشهداء المشمولين بقانون المؤسسة ومن جميع الفئات سواء ضحايا النظام المقبور والإرهاب والعمليات العسكريَّة وجرحى الحشد الشعبي ممن لا يمتلكون دخلاً شهرياً ثابتاً ويعملون بأجورٍ يوميَّة، لتخصيص مبلغ شهري لهم”، مفصحاً عن “المباشرة بتوزيع منح طوارئ لهم بواقع 100 ألف دينار شهرياً لكل أسرة، ولحين الانتهاء من عملية جرد الأسر لتخصيص مبالغ ثابتة لهم”.

ونوه عويد بأنَّ “القسم الاجتماعي في الهيئة يعدُّ تقارير للباحثين الاجتماعيين لدراسة وضع جميع فئات ذوي الشهداء للوقوف على احتياجاتهم وتوفيرها، سواء من السلال الغذائيَّة والملابس والعناية الصحيَّة والطبيَّة، فضلاً عن الكمامات والمعقمات، علاوة على ما تقدمه من الإرشادات التوعويَّة الصحيَّة داخل المناطق ضمن خططها لتطويق الأزمة في المناطق الفقيرة التي تضم أسر ذوي الشهداء”.

من جانبها نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اطلاق استمارة منحة المليون وحذرت من “صفحات وهمية”

وقالت الوزارة في بيان تلقته “الصباح الجديد”، إنها “رصدت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي تنتحل اسمها وصفتها توهم المواطنين بمعلومات تتعلق بإطلاق استمارة منحة المليون”.

وأضافت، أنها “وزارة العمل تنفي هذه المعلومات المذكورة آنفا وتدعو المواطنين إلى اعتماد موقع الوزارة الالكتروني والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة لها”، مؤكدةً أنها “ستقوم بالإجراءات القانونية تجاه كل من ينتحل اسمها”.