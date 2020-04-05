كهرباء الرصافة: القطاع الشمالي يقوم بإصلاح عدد من المغذيات

بغداد – الصباح الجديد :

تنفيذا للتوجيهات المركزية وبمتابعة من مدير فرع توزيع كهرباء الرصافة المهندس وسام رحيم عبد الواحد .

أنجزت الملاكات الهندسية والفنية التابعة لقطاع الشمالي وبناءاً على تعليمات المهندس مصطفى خوام مدير القطاع ، اصلاح عدد من العطوبات ضمن الرقعة الجغرافية للقطاع .فقد تمكنت ملاكات صيانة السعدون وبإشراف المهندس رسول هادي من إصلاح عدد من العطوبات على المغذيات التابعة للصيانة.

تم إرجاع المغذيات ١٤ علوم ضمن محلة ١٤١ ، ومغذي ٥ كيلاني ضمن محلة ١٠١ ، ومغذي ١٤ بتاويين ضمن محلة ١٠١ ، فضلا عن إصلاح مغذي ١٠ علوم.

تم إصلاح جميع العطوبات الحاصلة على المغذيات وإرجاع الشبكة إلى وضعها الطبيعي.