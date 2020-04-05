الفيفا يغرم الزمالك بسبب شيكابالا

زيوريخ ـ وكالات:

تلقى الزمالك المصري، صدمة قوية بعد صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتغريم القلعة البيضاء مبلغ نصف مليون يورو لصالح سبورتينج لشبونة البرتغالي.. وذكرت صحيفة (ريكورد) البرتغالية، أن الزمالك صُدر حكم ضده بالغرامة المالية من جانب لشبونة بسبب عدم التزامه بسداد مستحقات عودة محمود شيكابالا قائد الفريق الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى أن شيكابالا لم يلتزم بعقده مع سبورتينج لشبونة ثم رحل للزمالك، وهو الأمر الذي جعل لشبونة يتقدم بشكوى ضد اللاعب وناديه الأبيض.

ولعب شيكابالا بقميص لشبونة لفترة قصيرة في موسم 2014-2015 ورحل بعد خلافات مع الجهاز الفني وقتها وعاد إلى الزمالك الذي أعاره للإسماعيلي ثم أعاره بعد ذلك إلى الرائد السعودي وأبولون أسميرني اليوناني.