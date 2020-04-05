إسبانيا.. انخفاض ملموس لليوم الرابع على التوالي في حصيلة ضحايا كورونا

الصباح الجديد-وكالات:

في انخفاض ملموس لليوم الرابع على التوالي في حصيلة الضحايا اليومية، سجلت السلطات الإسبانية أقل من 700 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا ارتفعت منذ أمس بـ674 حالة جديدة، من 11744 إلى 12418، وذلك بعد تسجيل 950 و932 و809 وفيات في الأيام الثلاثة الماضية، حسب الترتيب.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في إسبانيا خلال آخر 24 ساعة من 124736 إلى 130769 حالة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في إسبانيا أكثر من 38 ألف شخص، فيما لا يزال أكثر من 58 ألف مريض في المستشفيات، 6.8 ألف منهم في أقسام العناية المركزة.

ومن المتوقع أن تمدد الحكومة الإسبانية لأسبوعين إضافيين حالة التعبئة العامة التي تنقضي مدة سريانها في 11 أبريل نيسان الجاري.

من جانب اخر اتهمت مقاطعات إسبانية تركيا بالإستيلاء على عشرات أجهزة تنفس اشترتها هذه المقاطعات بهدف مكافحة فيروس كورونا الذي يضرب البلاد، في وقت وصفت أنقرة هذه الاتهامات بالقبيحة.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن مدريد قررت تقديم شكوى دبلوماسية ضد أنقرة بعد استيلاء الأخيرة على العشرات من أجهزة التنفس التي “اشترتها مقاطعات أسبانية موبوءة بفيروس كورونا، ثم استولت عليها الحكومة التركية”.

لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وصف هذه الاتهامات بـ”القبيحة”، وقال إن أجهزة التنفس المذكورة ستذهب بالأساس إلى إسبانيا، حيث سمحت وزارة الصحة التركية بإرسال 116 جهازا إلى هناك.

وأضاف أن “تركيا أرسلت مساعدات بمستلزمات طبية إلى كل من إسبانيا وإيطاليا، ولم يتم إرسال أجهزة تنفس لغاية اليوم. لذلك بدأت وسائل الإعلام في بعض المناطق الإسبانية، حملة تشويه ضد تركيا، وعلى الحكومة الإسبانية تصحيح ذلك”.