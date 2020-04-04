تكفّل الفنان المصري ​تامر حسني​ بعلاج الملحن المصري خالد عادل، الذي تعرّض لأزمة صحية خطيرة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وينتظر حسني تحسن حالة عادل الصحية، لنقله إلى مستشفى أفضل، كما وعد عائلته بأنه سيتحمل كل التكاليف. وما زالت الحالة الصحية لعادل غير مستقرة، إذ يعاني من وجود ماء حول القلب وعلى الرئة، وتسمم دموي حاد. يُذكر أن حسني كان قد أعلن إلغاء جميع حفلاته خلال شهر نيسان/أبريل الحالي، وكتب في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “حرصاً على السلامة العامة للمجتمع، وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات ‏والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصاً على مصلحة الناس‎”.