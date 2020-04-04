نشرت وسائل اعلام عالمية مقطع فيديو للنجم التركي ​مراد يلدريم​ يظهر جمعه مستلزمات غذائية من احد المتاجر في منطقة كافاجك التركية لتقديمها للعائلات ذات الدخل المنخفض، في ظل انتشار ​فيروس كورونا​.

الجدير ذكره ان مراد يلدريم تعرض مؤخرا للكثير من الإنتقادات، وذلك بسبب إستخفافه في التعامل مع إنتشار فيروس كورونا. وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه يلدريم واقفا وسط عدد غفير من الأشخاص من أهالي مدينة “أضنة” التي يعكف النجم حاليا على تصوير مسلسله “رامو” فيها، والذين يرغبون بأخذ الصور التذكارية معه، متجاهلين تعليمات الوقاية من فيروس كورونا، على الرغم من تحذيرات السلطات والاخبار المخيفة بشأن، تأثيره على العالم اجمع.