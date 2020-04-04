بينك تتبرع بمليون دولار وتعلن شفاءها من كيوفيد 19

الصباح الجديد-متابعة:

تبرعت النجمة الاميركية بينك بمبلغ 500 ألف دولار، لصندوق الطوارئ بجامعة تمبل في فيلادلفيا على شرف والدتها، جودي مور، التي عملت هناك لمدة 18 عاماً، في مركز زراعة القلب، الى جانب 500 ألف دولار أخرى لصالح صندوق الأزمات المعني بمواجهة فيروس كورونا، في مدينة لوس أنجلوس.

وهاجمت بينك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلة: “إنها مهزلة مطلقة ان تفشل حكومتنا بجعل الإختبار متاحاً على نطاق أوسع… يجب أن يكون الاختبار مجانياً ويمكن الوصول إليه على نطاق أوسع وايسر، لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا”.

وكانت بينك​ اعلنت إصابتها ب​فيروس كورونا​، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، إنها أجرت إختبارات أظهرت نتائجها إصابتها بالفيروس.

وأضافت: “قبل أسبوعين، ظهرت على ابني جيمسون البالغ من العمر ثلاث سنوات أعراض كوفيد-19. وحصل طبيب الرعاية الأولية لدينا على نتائج الاختبارات وكانت ايجابية.

وتابعت بينك: “قبل بضعة أيام فقط تم إعادة إختباراتنا، ولحسن الحظ ظهرت النتائج سلبية للفيروس”.