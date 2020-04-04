تويوتا تعدل Corolla الأسطورية!

الصباح الجديد-وكالات:

تقدمت تويوتا لمكتب براءات الاختراع في أستراليا بطلبات لطرح نماذج رياضية معدلة من سيارات Corolla الشهيرة.

وتبعا للتسريبات فإن نسخة GR الرياضية من Corolla من المفترض أن تحصل على هيكل هاتشباك مميز شبيه بهياكل سيارات civic type R الحديثة من هوندا.

وستزود السيارة بجنح هوائي كبير على مؤخرة الهيكل لزيادة الثبات على السرعات العالية، وعلى عجلات رياضية عريضة بمقاس 18 و19 إنشا، وأنظمة فرامل وتعليق رياضية.

اما قمرة المركبة فتتميز بمقاعد رياضية مخصصة لأربعة ركاب، إضافة الى مقود رياضي، وواجهة قيادة فيها شاشة بمقاس عشر بوصات تعمل باللمس.

أما المحرك فسيكون توربينيا باربع أسطوانات وسعة 1.6 ليتر وعزم 272 حصانا، وعلبة السرعة أوتوماتيكية بثماني مراحل.

ومن غير المعروف السعر الذي سيحدد لـ Corolla الجديدة بعد، لكن من المتوقع أن تكشف عنها تويوتا رسميا في النصف الثاني من العام الجاري.