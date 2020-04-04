زوجان هنديان يطلقان اسمي “كوفيد” و”كورونا” على توأمهما

الصباح الجديد-وكالات:

اتخذت أزمة كورونا منعطفا غريبا في الهند، اذ قام زوجان بتسمية توأمهما حديثي الولادة بـ”كورونا” و”كوفيد”، للتذكير بالأوقات العصيبة التي يعانون منها الناس وسط الوباء.

وقالت الأم البالغة من العمر 27 عاما لوكالة الأنباء PTI إن هذه ستكون أسماءهما في الوقت الحالي، لكن قد يغيرونهما في وقت لاحق.

وأضافت: “في الواقع هذا الفيروس خطير ويهدد الحياة، ولكن انتشاره جعل الناس يركزون على الصرف الصحي والنظافة وغرس عادات جيدة أخرى. وهكذا فكرنا في هذه الأسماء”.

ويوجد في الهند، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 1.4 مليار نسمة، حتى الآن، 2567 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و72 حالة وفاة.

يذكر ان العديد من الاشخاص قاموا بنشر صور و فيديوهات غريبة وظريفة لبعض ممارساتهم اليومية خلال فترة الحظر، وبث بعضهم فيديوهات لطريقتهم بإلقاء التحية او لطريقة الاكل التي بدأوها بعد “كورونا”.