صابر الرباعي يدعو جمهوره لحفل داخل منازلهم

الصباح الجديد-وكالات:

أعلن المطرب التونسي صابر الرباعي عن ظهوره في سهرة خاصة من منزله تلبية لرغبة متابعيه، في بث مباشر ليكون أكثر حماسًا وتفاعلًا مع الجمهور.

ونشر الرباعي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، وعلق عليها: تلبية لرغباتكم وطلباتكم سأكون معكم غداً في سهرة من البيت لايڤ علي انستجرام.. جهزوا حالكم الساعة الثامنة توقيت تونس.. صابر الرباعي.. خليك بالبيت.. سهرة من البيت.

يذكر أن رواد السوشيال ميديا شنوا عدة حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الرباعي بالكشف عن تبرعاته لصالح بلده تونس والمواطنين الفقراء على غرار ما حدث من نجوم مصر ولبنان، ولكنه رفض بشدة مؤكدا أن عمله للخير سيبقى علاقة بينه وبين ربه.

حصل الرباعي على دعم رسمي من النقابة التونسية لقطاع الموسيقى بمواجهة اتهامه بالتخلي عن وطنه استمرت أسبوعا كاملا بعدما رفض الرباعي عن كشف حجم تبرعاته لمواجهة فيروس كورونا. واكدت أن له مساهمات خيرية كثيرة لأهل بلده وصناع الموسيقى.