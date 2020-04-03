نيمار يتبرع سراً بمبلغ سخي لمواجهة فيروس كورونا

لندن ـ وكالات:

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن تبرعٍ سخي من البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح برنامج تلفزيوني برازيلي عن إسهامات نيمار السخية والتي حاول نجم باريس سان جيرمان عدم الكشف عنها وهو ما نقلته الصحيفة البريطانية.. وبلغ مجموع الأموال التي أنفقها نيمار خمسة ملايين ريال برازيلي أي ما يعادل قرابة 769 ألف جنيه إسترليني تقسمت بين اليونيسيف وصندوق تبرعات آخر في سبيل تجاوز وباء كورونا والحد من تأثيره.

وأدى فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى إيقاف معظم النشاطات الرياضية حول العالم وتأجيل البعض منها وإلغاء البعض الآخر.

ولعب نيمار أغلى لاعب في العالم ونجم باريس سان جيرمان بطل فرنسا، دوراً توعوياً للتصدي إلى فيروس كورونا بعدما نشر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عدة مقاطع فيديو أبدى من خلالها احترامه لجهود الكوادر الطبية التي تعمل بالصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة.

ووفقاً للعديد من المواقع الرياضية المختصة فإن نيمار هو آخر الأسماء الرياضية المشهورة التي قدمت تبرعات مالية في سبيل التصدي لفيروس كورونا (حتى لحظة كتابة هذه الأسطر).. ويضاف نيمار إلى العديد من اللاعبين البارزين من أصحاب التبرعات السخية مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والأرجنتيني ليونيل ميسي والألماني كيميتش.. وأدى انتشار وباء كورونا إلى أكثر من مليون إصابة وعدد وفيات يزيد عن 50 ألفاً.

وشارك نيمار في فوز باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثنائية نظيفة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالحادي عشر من الشهر الماضي، والتي لعبت بلا جمهور بسبب فيروس كورونا وتأهل من خلالها فريقه لربع نهائي المسابقة.