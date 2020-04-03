  • السبت , 4 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم

آخر الأخبار, رياضة
التعليقات على رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم مغلقة
51 views

العواصم ـ وكالات:

اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس من أن يصبح أول ملياردير في عالم كرة القدم، والثالث في المجال الرياضي، حسب تقرير صحفي أمريكي. . فعلى الصعيد الرياضي، وصلت ثروة الثنائي تايجر وودز أسطورة الجولف، وفلويد مايويذر لاعب الملاكمة، إلى مليار دولار. 

ورغم إعلان يوفنتوس، تخفيض رواتب لاعبيه، لمواجهة أزمة كورونا، إلا أن ثروة رونالدو لم تتأثر بهذا الإجراء. . وبحسب صحيفة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية، والمتخصصة في عالم المال، فإن رونالدو جنى 100 مليون يورو خلال 2019، بفضل العلامة التجارية “CR7”. 

وأشار إلى أنه ومع نهاية الموسم الحالي 2019/2020، ستصل ثروته إلى مليار دولار، كأول لاعب كرة قدم في التاريخ يدخل تلك القائمة.. وكانت ثروة ميسي، قد تخطت كريستيانو العام الماضي، لكن النجم البرتغالي سيتفوق على الأرجنتيني هذا  العام، وسيصبح أول ملياردير في ملاعب كرة قدم.. وأكدت الصحيفة أن السويسري روجر فيدرر سيصبح أول ملياردير في عالم التنس هذا العام.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة