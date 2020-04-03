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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • خلية ازمة الشباب والرياضة تواصل عملها في الموصل لمكافحة فايروس كورونا

خلية ازمة الشباب والرياضة تواصل عملها في الموصل لمكافحة فايروس كورونا

رياضة
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الموصل ـ شعبة الإعلام:

تواصل خلية ازمة وزارة الشباب والرياضة عملها في الموصل لمكافحة فايروس كورونا، عبر انشطة وفعاليات اغاثية وإنسانية للخلية التي وجه بتشكيلها وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض في محافظة نينوى. وذكر رئيس خلية الازمة الشبابية الدكتور اوس الحياني انه تم توزيع عدد من السلات الغذائية الاغاثية وبحضور مدير شباب ورياضة نينوى منهل محمد، على المواطنين والعوائل المتعففة في ايمن الموصل وتحديدا في منطقة المنصور والتي تعرض سكانها الى الفيضانات الاخيرة.

 وأضاف الحياني ان التوزيع شمل العوائل التي لاتملك مصدر رزق ثابت والتي تعاني من ضعف الموارد الاقتصادية، فيما قامت الملاكات الشبابية التطوعية بحملة تعقيم وتعفير لعدد من المؤسسات الصحية في المجمع الطبي ومنها مستشفى الجمهوري وغيرها.

من جهتهم اعرب المواطنون في مدينة الموصل عن شكرهم وتقديرهم لوزير الشباب والرياضة على هذه المبادرة الإيجابية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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