مبتلون بـالوباء أخوتنا.. لندعو لهم بـالشفاء

د. أحمد رياض

فاق عدد المبتلين بـ وباء فيروس كورونا حول العالم الـ نصف مليون مصاب وودعنا عشرات الألف، فيما يوصف بأنه اكبر كارثة انسانية صحية فاقت ويلاتها الحروب، ومازلنا نخوض الصراع مع هذا الفيروس بصبرنا اولاً وبجهود المقاتلين الحقيقيين بالتصدي في الخط الأول، ونقصد هنا الفرق الصحية ومتطوعو التعفير والتعقيم والتوجيه .

بالمقابل على الجانب الآخر هناك ما يبعث على الأمل عندما نسمع ونشاهد أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من هذا الوباء في تزايد مستمر بفضل الله، والذي يبعث على التفاؤل والأمل بدرجة أكبر هو وقوف العراقيين صفاً واحداً مع هؤلاء المصابين أو المشكوك في إصابتهم ومساعدتهم لـ أخوتهم من أجل الشفاء واكتساب العافية، فـ هم بحاجة ماسة للدعم المعنوي لتخطي وتجاوز هذه المرحلة من المرض .

اخوتي الكرام في جميع مدننا الطيبة نراهن ونثق بشجاعتكم ونخوتكم وانسانيتكم التي غرست من وحي رسالة سيد الانبياء والمرسلين رسول الرحمة عليه افضل الصلوات واتم التسليم ومن روح الاسلام السمحاء اطالبكم اخا لكم بـ حذف كل فيديو او منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسيء الى اخوتنا واهلنا المرضى المبتلين به، فـ عملكم هذا سيكون له الأثر البالغ الذي يعينهم على تخطي أزمتهم، وليس العكس وعدم الترويج لـ أي منشور يسيء إلى الفرق الصحية حتى إن كان عن غير قصد .

بارك الله بكم وحفظكم من كل مكروه، ودفع عنكم شر البلاء والوباء انه نعم المولى ونعم المجيب.

* وزير الشباب والرياضة

د. احمد رياض