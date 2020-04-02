المالية النيابية: تقليل مرتبات الموظفين لم يطرح لغاية الان

بغداد – الصباح الجديد :

أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا، أن موضوع تقليل رواتب الموظفين لم يطرح لغاية الان في الاجتماعات الحكومية.

وقال ميرزا في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، أن “أي قرار من الحكومة، او اللجنة المالية، أو وزارة المالية حول تقليل رواتب الموظفين لم يرد حتى الان”، مشيرا الى أن “الحكومة الاتحادية قد تسحب من الخزين الاحتياطي في البنك المركزي لمواجهة جائحة كورونا في البلاد”.

وأعلنت خلية الازمة النيابية، الاتفاق على اطلاق رواتب لـ 67 الف عائلة متعففة متضررة نتيجة الظروف الحالية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.