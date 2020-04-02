وزير الصحة يتوقع نهاية خطر كورونا اواخر ايار المقبل

بغداد- الصباح الجديد :

توقع وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي، اليوم الخميس، انحسار خطر فيروس كورونا في البلاد نهاية آيار المقبل، لكنه اشترط لذلك الالتزام بالحظر الصحي.

وقال علاوي في اجتماع مجلس وزراء الصحة لمنطقة شرق البحر المتوسط لمنظمة الصحة العالمية من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة المخصص لمناقشة التصدي لجائحة كورونا، إن “أواخر شهر ايار المقبل نهاية خطر فايروس كورنا في حالة الالتزام بالحظر الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء تسجيل حالتي وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات الكلي إلى ٧٢٨، والوفيات إلى ٥٢، وحالات الشفاء إلى ١٨٢ حالة.