زراعة ١٦ مليون دونم وتحذيرات من موجة سيول قادمة

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، زراعة ١٦ مليون دونم من المحاصيل الزراعية المتنوعة ابرزها الحنطة والشعير، في حين حذرت من موجة سيول قادمة ستجتاح عدد من مناطق البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحافي، ان “الايام المقبلة ستجتاح السيول القادمة من المرتفعات عدد من مناطق البلاد”، لافتا الى ان “المحاصيل الزراعية وصلت الى مراحل الحصاد، وهنالك مخوف من تعرض بعض الاراضي الزراعية لموجة السيول”.

واضاف ان “العراق حقق زراعة اكثر من 16 مليون دونم من محاصيل متنوعة من بينها الحنطة والشعير”، مبينا ان “الوزارة تدرس في الوقت الحالي زيادة المساحة الزراعية الى ٢٠ مليون دونم لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل الزراعية”.

واعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، حصول ملاكاتها على الاستثناء من اجراءات حظر التجوال الوقائي لتأمين الامن الغذائي للمواطنين.