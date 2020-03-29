التعليم تخفض اجور الدراستين الصباحية والمسائية الخاصة في الجامعات الحكومية

بغداد- الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، عن تخفيض الاجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي والمسائي في الجامعات الحكومية.وقالت الوزارة في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه،انها “قررت تحديد الاجور الدراسية لطلبة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة 75% من الاجور الحالية المحددة للتخصصات الموجودة في دليل اجراءت شؤون الطلبة، وشمول الطلبة المنقولين من خارج العراق وفق قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي”.وأضافت ان “هذا الإجراء جاء بشكل استثنائي مراعاة لطبيعة الظروف البيئية والصحية”، مبينة انها “خفضت الاجور الدراسية لطلبة الدراسات المسائية بنسبة 25% من الاجور الحالية المحددة”.وأكدت الوزارة انها “خولت الهيئة المشرفة في الجامعة على زيادة نسبة التخفيض على ان لا تتجاوز عن 50% بالنسبة للحالات الانسانية التي تقدرها الهيئة للعام الدراسي 2019-2020”.