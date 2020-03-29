  • الأحد , 29 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • شباب ورياضة كركوك تنظم حملة لتوزيع السلال الغذائية للمحتاجين

شباب ورياضة كركوك تنظم حملة لتوزيع السلال الغذائية للمحتاجين

رياضة
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شعبة الإعلام:

نطمت مديرية شباب ورياضة كركوك والمركز الوطني للتنمية الشبابية في المحافظة بالتعاون مع فريق شباب سما الرافدين التطوعي حملة انسانية لمساعدة العوائل المتعففة بعنوان ( طرق_الابواب )، وذلك لإيصال سلة غذائية من الخضروات الرئيسية إلى العوائل المتعففة وذات الدخل المحدود إلى محل سكناهم لتضاف الى جملة من الحملات التطوعية الانسانية التي نفذتها المديرية الاسبوع الماضي .

واكدت المديرية استمرار الحملة طيلة أيام فرض حظر التجوال في المحافظة لمواجهة فايروس كورونا وبعناوين وفعاليات مختلفة بمشاركة الشباب المتطوع ومنظمات المجتمع المدني.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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