كوارث “كوفيد ـ 19” تقلق نادال

مدريد ـ وكالات:

عبّر لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، عن قلقه بسبب “الكوارث” التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم.

وخلال مشاركته في “مهرجان لاليجا سانتاندير”، وهو حفل أقيم من أجل جمع تبرعات لمكافحة فيروس كورونا، أكد المصنف الثاني عالميا من منزله -حيث يمتثل للحجر الذاتي كما أمرت حكومة بلاده- أنه يحاول التأقلم على وضع جديد بالنسبة له وموقف “تخطى” الجميع.

وبسؤاله من قبل منظمي الحدث حول رأيه في تداعيات الوباء قال نادال “أراه مثل الجميع، أولا بقلق بالغ بسبب الكوارث التي نراها يوميا في التلفاز، وأيضا محاولة التأقلم على هذا الظرف الذي يعد جديدا بالنسبة للجميع والذي تخطانا جميعا”.

ويشارك في هذه المبادرة أكثر من 50 شخصا من الفنانين ولاعبية الكرة ومن بينهم جيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش (برشلونة) وسيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز (ريال مدريد) وساؤول (أتلتيكو مدريد) وداني باريخو ورودريجو مورينو (فالنسيا) وخواكين سانشيز (ريال بيتيس).

وبالمبلغ الذي سيتم جمعه سيتم توفير المنتجات والأغراض اللازمة لمكافحة الفيروس وسيتم توجيه الأموال وفقا للاحتياجات الصحية للحكومة الإسبانية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للرياضة.