أول وظيفة لميغان ماركل بعد تخليها عن الملكية

أعلنت شركة “ديزني” الأميريكية، عن أول وظيفة لميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، بعد تخليهما عن صفتهما الملكية.

وقالت “ديزني” إن ميغان ماركل علقت بصوتها على فيلم وثائقي جديد من إنتاجها، ويتناول حياة الأفيال.

وأشارت إلى أن الفيلم سيتوفر عبر خدمة البث الرقمي “ديزني بلس” اعتباراً من 3 نيسان المقبل.

ويتتبع الفيلم عائلة فيل في رحلة على مسافة (1600 كيلومتر) عبر صحراء كالاهاري.

وتنتهي مهام الأمير هاري وميغان ماركل الملكية الرسمية في شهر آذار الجاري، بعدما أعلنا في شهر كانون الثاني، تخليهما عن صفتهما الملكية والاستقلال ماديا بعيدا عن العائلة الملكية البريطانية.

واتفق الزوجان هاري وميغان ماركل، في شهر يناير مع الملكة إليزابيث، جدة هاري، على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي “لدور تقدمي جديد” يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

وأعلن الأمير هاري وميغان إنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية اذار.

وعبر هاري عن حزنه لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية، قائلاً، إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميغان ماركل في مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق في حياتهما.

وبموجب الاتفاق، سيبقى هاري أميرا، وسيحتفظ الزوجان بلقبي “دوق ودوقة ساسكس” في حياة جديدة بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، حيث سيقضيان معظم الوقت.