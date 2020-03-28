  • السبت , 28 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

48 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد

آخر الأخبار, شؤون عراقية
التعليقات على 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد مغلقة
15 views

بغداد-الصباح الجديد

سجلت وزارة الصحة 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه اليوم السبت، ان “مختبراتها سجلت تشخيص ٤٨ حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالاتي :بغداد الرصافة: ٣، بغداد مدينة الطب: ٤، بغداد الكرخ: ، ٢، البصرة: ٦، كركوك: ١، النجف: 10، السليمانية: ١، – كربلاء: ٣، – واسط: ٢، – المثنى: ٤، – ديالى: ١،- اربيل: ٥، – دهوك: ٥، – ميسان: ١.”.واضافت، انها “سجلت حالتي وفاة جديدة في بغداد الرصافة والحالة الثانية في البصرة”.

واورد البيان ايضا: ” تسجيل تسع حالات شفاء تام جديدة موزعة كالتالي النجف: ٢، السليمانية: ٤، كربلاء: ١، واسط: ١، الديوانية: ١”.وبين ان “مجموع الحالات المشخصة في العراق ٥٠٦ بلغ عدد الوفيات منها ٤٢ و مجموع حالات الشفاء التام ١٣١ حالة.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة