48 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد

بغداد-الصباح الجديد

سجلت وزارة الصحة 48 اصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد والمحافظات. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه اليوم السبت، ان “مختبراتها سجلت تشخيص ٤٨ حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالاتي :بغداد الرصافة: ٣، بغداد مدينة الطب: ٤، بغداد الكرخ: ، ٢، البصرة: ٦، كركوك: ١، النجف: 10، السليمانية: ١، – كربلاء: ٣، – واسط: ٢، – المثنى: ٤، – ديالى: ١،- اربيل: ٥، – دهوك: ٥، – ميسان: ١.”.واضافت، انها “سجلت حالتي وفاة جديدة في بغداد الرصافة والحالة الثانية في البصرة”.

واورد البيان ايضا: ” تسجيل تسع حالات شفاء تام جديدة موزعة كالتالي النجف: ٢، السليمانية: ٤، كربلاء: ١، واسط: ١، الديوانية: ١”.وبين ان “مجموع الحالات المشخصة في العراق ٥٠٦ بلغ عدد الوفيات منها ٤٢ و مجموع حالات الشفاء التام ١٣١ حالة.