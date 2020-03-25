  • الأربعاء , 25 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

افتتاح معرض أونلاين في متحف بوشكين بموسكو

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الصباح الجديد-وكالات:

شهد متحف بوشكين للفنون الجميلة في موسكو افتتاح معرض أونلاين بعنوان “من دورور إلى ماتيس، الرسوم النادرة لمتحف بوشكين“.

وأعلنت افتتاح المعرض مديرة المتحف، مارينا لوشاك، التي دعت هواة الفن الروس كلهم إلى ارتياد المعرض عن طريق الإنترنت حيث ستعرض الرسوم النادرة وغير المعروفة للفنانين التشكيليين، ألبريخت دورور، بابلو بيكاسو، أنري ماتيس، وغيرهم من مشاهير الفن التشكيلي العالمي. وذلك على الرغم من اندلاع الأزمة الاقتصادية وانتشار الفيروسات الخطيرة في العالم وروسيا. 

وجاء ذلك على لسانها في إطار أحد البرامج الثقافية في قناة “الثقافة” التلفزيونية الروسية التي تولت رعاية المشروع.

وارتاد المعرض حوالي مليون شخص من مستخدمي الإنترنت في روسيا وخارجها.

يذكر أن متحف بوشكين للفنون الجميلة يعتزم أن يدشن قريبا مشاريع إنترنت أخرى.

ومن بينها مشروع “الرحلات مع بوشكين” الذي تم إعداده خصيصا لضيوف متحف بوشكين.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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