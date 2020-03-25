  • الأربعاء , 25 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

فيم بعنوان “الحجر الصحي على الطريقة الروسية”

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الصباح الجديد-وكالات:

يعتزم المخرج الروسي المعروف، أندريه كونتشالوفسكي، البدء بالتحضير  لفيلم وثائقي بعنوان “الحجر الصحي على الطريقة الروسية” حيث سيجري استطلاع رأي شارع موسكو وروسيا بأسرها عن تجربة العزل الصحي .

وقال المخرج:”يشهد عالمنا تغيرات غير مسبوقة حيث لا يستطيع البعض فهم ما يحدث. لذلك قررت توثيق الأحداث والتغيرات”.

وأضاف: ” إن الفيلم عبارة عن بحث سينمائي وأرجو ممن يريد أن يشاركني في تصويره أن يصور مقطع فيديو عما يحدث في حيه ومدينته ويجيب فيه عن أسئلة سأنشرها في حساباتي على شبكات التواصل الاجتماعي أو يروي مثلا قصة مشتريات مجنونة حققها مؤخرا”.

واستطرد كونتشالوفسكي:” إن تلك الفيديوهات ستشكل في المستقبل أساسا لفيلمي الوثائقي المثير”.

يذكر أن أندريه كونتشالوفسكي، الحائز جوائز مهرجاني البندقية وكان السينمائيين وغيرهما من المهرجانات الروسية والعالمية معروف بإخراجه لأفلام “عش النبلاء”و”سيبيريادا” و”الليالي البيضاء لساعي البريد تريبيتسين” و” الخطيئة” وغيرها.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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