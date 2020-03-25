فيم بعنوان “الحجر الصحي على الطريقة الروسية”

الصباح الجديد-وكالات:

يعتزم المخرج الروسي المعروف، أندريه كونتشالوفسكي، البدء بالتحضير لفيلم وثائقي بعنوان “الحجر الصحي على الطريقة الروسية” حيث سيجري استطلاع رأي شارع موسكو وروسيا بأسرها عن تجربة العزل الصحي .

وقال المخرج:”يشهد عالمنا تغيرات غير مسبوقة حيث لا يستطيع البعض فهم ما يحدث. لذلك قررت توثيق الأحداث والتغيرات”.

وأضاف: ” إن الفيلم عبارة عن بحث سينمائي وأرجو ممن يريد أن يشاركني في تصويره أن يصور مقطع فيديو عما يحدث في حيه ومدينته ويجيب فيه عن أسئلة سأنشرها في حساباتي على شبكات التواصل الاجتماعي أو يروي مثلا قصة مشتريات مجنونة حققها مؤخرا”.

واستطرد كونتشالوفسكي:” إن تلك الفيديوهات ستشكل في المستقبل أساسا لفيلمي الوثائقي المثير”.

يذكر أن أندريه كونتشالوفسكي، الحائز جوائز مهرجاني البندقية وكان السينمائيين وغيرهما من المهرجانات الروسية والعالمية معروف بإخراجه لأفلام “عش النبلاء”و”سيبيريادا” و”الليالي البيضاء لساعي البريد تريبيتسين” و” الخطيئة” وغيرها.