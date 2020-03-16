النقود الورقية والمعدنية تستضيف كورونا ما بين ثلاثة او أربعة أيام

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يؤكد خبراء روس على أن النقود الورقية والمعدنية يمكن أن تكون ناقلا بارزا لفيروس كورونا المستجد وعاملا مهما في انتشاره.

قالت هيئة حماية المستهلك في روسيا إن عدوى «كوفيد-19» يمكن أن تبقى نشيطة على الأوراق النقدية لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أيام.

وتوصي الهيئة بأخذ التدابير المناسبة بعد استخدام النقود بتعقيم اليدين وعدم لمس الوجه قبل التطهير.

وكشفت أيضا أن الفيروس يعيش على الأسطح البلاستيكية حتى تسعة أيام، لذا حذرت الهيئة أن استخدام الصراف الآلي وكتابة الرقم السري يمكن أن ينقل العدوى، ونصحت باستعمال المدفوعات الالكترونية وشددت على تعقيم الهواتف الذكية باستمرار.

وكانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قالت مؤخرا إن من الممكن أن يصاب المرء بالفيروس إذا لمس سطحا أو جسما ملوثا بالفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو عينيه، ذلك لأن فيروسات كورونا البشرية يمكن أن تظل معدية على الأسطح الجامدة وفي ظل درجة حرارة الغرفة لمدة تسعة أيام.

لكن من الممكن جعل هذه الفيروسات غير نشطة سريعا باستخدام المواد المطهرة الشائعة كما أنها يمكن أن تتلاشى في ظل درجات الحرارة الأعلى حسبما قال الباحثون. ولم يتضح بعد ما إذا كان الفيروس المستجد يتصرف بطريقة مشابهة.

ويبقى فيروس كورونا نشطا على على أسطح النحاس والصلب لنحو ساعتين لكنه يبقى لفترة أطول على أسطح أخرى، كالورق المقوى أو البلاستيك.

وأشارت دراسات حديثة أيضا إلى قدرة الفيروس المستجد على الصمود في الهواء لمدة ثلاث ساعات.