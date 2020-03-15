“الإنشائية” تشارك في ندوة علمية بعنوان (تلوث المياه) بـ جامعة بغداد

بغداد _ الصباح الجديد :

شاركت الشركة العامة للصناعات الانشائية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في الندوة العلمية الموسومة ( تلوث المياه ) والمقامة في مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جامعة بغداد.

وتخلل الندوة القاء محاضرات من قبل مدير قسم البحث والتطوير في الشركة السيدة وسن زيدان خلف بعنوان ( مضار الدايوكسيد على الإنسان والبيئة) ومحاضرة لوكيل مدير قسم المختبر المركزي المهندس علي ناظم عبد الكريم بعنوان ( أهمية فحوصات الأنابيب البلاستيكية للتقليل من تلوث المياه ) والتي اكدا من خلالها على دور الشركة العامة للصناعات الإنشائية في السيطرة على جودة الأنابيب البلاستيكية من خلال عمل مختبراتها في اعتماد المواصفات العالمية ومنها المواصفة الألمانية

(DIN8061, DIN8062, DIN8074,DIN8075) وحث دوائر الدولة على التوجه نحو استعمال أنابيب البولي أثلين (PE) بديلاً صحياً آمناً عن أنابيب البولي فينيل كلورايد (PVC ) اذ تنفرد الشركة في انتاج هذا النوع من الانابيب ( أنابيب البولي أثلين ) في معاملها للتخلص من تلوث المياه والحفاظ على الصحة العامة.

من جانب اخر تمكنت شركة الفرات العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن من تصنيع وتشغيل منظومة جديدة لمعالجة الغازات (Wet Scrubber) في مصنع حامض الكبريتيك المركز بالاعتماد على امكانياتها الذاتية وكفاءة وخبرة ملاكاتها الفنية والهندسية وبفترة قياسية بلغت (15) يوما. واوضح مدير عام الشركة المهندس علي قاسم كاظم الشمري اهمية تصنيع وتشغيل هذه المنظومة لما تتميز به من كفاءة عالية واستيعابها لجميع الغازات الصناعية لمصنع حامض الكبريتيك المركز وبحسب المواصفات البيئية المعتمدة عالميا ، مشيرا الى احتواء هذه المنظومة على الحشوات البلاستيكية المطلوبة لتقليل الانبعاثات الغازية اضافة الى ان المادة المصنعة منها تعد اكثر ملاءمة للظروف التشغيلية للمصنع الذي يتعامل مع درجات حرارة عالية ومواد حامضية مؤكسدة فضلا عن ان ما يميز تصميم هذه المنظومة ويزيد من كفاءتها حجم قطرها البالغ (2,5 ) مترا وبارتفاع (5,5) مترا.

ولفت المدير العام الى ان الشركة سبق ان تمكنت من تصنيع العديد من المعدات الانتاجية المطلوبة التي تحتاجها في انتاج حامض الكبريتيك المركز كمرجل الطاقة الفائضة ومبردات الغازات SO2 ومبردة SO3 وبرج انبعاثات الغازات ومصهرة خزان الكبريت وخزان تجميع الكبريت المصهور وخزانات الانتاج التام نوع ستلس ستيل وغيرها .