مشاركة فعالة للعراق في المؤتمر الدولي للإصابات الرياضية والتغذية

بغداد ـ الصباح الجديد:

انهى العراق مشاركة فعالة في المؤتمر الدولي للإصابات الرياضية والتغذية الذي عقد في القاهرة للمدة من 5 ولغاية 6 آذار الجاري، تحت رعاية جامعة الدول العربية، فقد شارك أ.د وسن سعيد وزينب ثائر بالبحث المشترك الموسوم ” الدروس العملية على فقر الدم الانحلالي الميكانيكي Anaemia Mechanical Haemolytic لدى طالبات التربية البدنية وعلوم الرياضة‘‘

وقالت أ.د وسن سعيد انه البحوث المشاركة في المؤتمر سيتم نشرها في المجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية IJSPS والتي تصدر عن المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقيSGASP عضو الجمعية الدولية لعلم النفس الرياضي لجنوب آسيا والمحيط الهادئ ASPASP ذات معامل التأثير العربي لعام 2019 قدره 0.7 .

وقد نوقشت على هامش المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة واقيمت ورش العمل المتخصصة لكبار اساتذة الطب الرياضي والإصابات والتغذية من جميع الوطن العربي.. وقد ناقش المؤتمر الآتي: كيفية تشخيص الإصابات الرياضية، و الطرق الحديثة لتأهيل الإصابات الرياضية، والتغذية وعلاقتها بالاصابات الرياضية، وفسيولوجيا الرياضة وعلاقتها بالإصابات الرياضية، إضافة الى إصابات الركبة وخلع الكتف وإعادة تأهيل إصابات الفخذ والمستجدات العالمية في الطب الرياضي ومكافحة المنشطات وطرق تقويم العظام في الإصابات الرياضية وغيرها كثير، واشارت إلى ان العراق اشترك بالعديد من المتخصصين في المؤتمر منهم، د. يحيى زيتون ود. باسم عبيد ود. احمد كامل واخرين.