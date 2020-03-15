الاتحاد الإسباني يطلق حملة «أبق في منزلك» وميسي يؤكد» الصحة دائما أولا

خطر كورونا يهدد مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة

العواصم ـ وكالات:

أطلق الاتحاد الإسباني، حملة توعية ضد وباء كورونا المستجد، تحمل اسم «أبق في منزلك».ومن خلال هذه المبادرة، يطالب رئيس الاتحاد لويس روبياليس والمديرون الفنيون لمنتخبي الرجال والنساء، لويس إنريكي وخورخي فيلدا على الترتيب، المواطنين في إسبانيا بالبقاء في منازلهم.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان أن «الهدف من المبادرة هو دعوة الناس للبقاء في المنزل، ليساعدوا بذلك على وقف انتشار فيروس كورونا المستجد».ودعم الاتحاد، الذي أمر أمس الجمعة بتعليق كافة المنافسات الكروية، هذه الحملة بمقطع فيديو لمدربين وحكام يطالبوا المواطنين بأن يمنحوا الأولوية للحفاظ على الصحة والبقاء في المنزل.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا وصل إلى 5753 شخصًا، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 136 شخصًا.

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، رسالة دعم لكل المُصابين حول العالم بفيروس كورونا، وشدد على ضرورة اتباع التعليمات لتخطي هذه الفترة الصعبة.

وقال ميسي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «إنها أيام مُعقدة، ونحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد بوضع أنفسنا مكان أولئك الذين يعانون، لأن الأمر أثر عليهم بشكل مباشر أو على أسرهم وأصدقائهم، أو لأنهم يعملون في الخط الأمامي لمكافحة الفيروس في المستشفيات والمراكز الصحية، وأريد أن أرسل لهم الكثير من القوة».

وأضاف: «يجب أن تأتي الصحة دائمًا أولا، إنها لحظة استثنائية ويجب علينا اتباع تعليمات المنظمات الصحية والسلطات العامة، وبهذه الطريقة فقط يمكننا مكافحة الفيروس بشكل فعال».

وتابع: «لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل، كما أنه حل مثالي للاستمتاع بتلك الفترة والوقت الذي لا يمكن دائمًا الحصول عليه».واختتم: «نأمل أن ننهي هذا الموقف في أسرع وقت ممكن».

إلى ذلك، أكد تقرير صحفي إسباني، أول أمس، أن خطر الإصابة بفيروس كورونا، بات يهدد مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن ماوريسيو جوميز دي ماتوس نائب رئيس فلامنجو، أصيب بفيروس كورونا.. وأشارت إلى دي ماتوس تواجد في إسبانيا هذا الشهر، وعقد اجتماعات مع مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة، وبالتالي من المحتمل أن يكون نقل الفيروس إلى أحدهم.

وأوضحت أن دي ماتوس التقى فلورنتينو بيريز رئيس الميرنجي، وخوسيه آنخيل سانشيز المدير الرياضي، وجوني كالافات مسؤول التعاقدات الدولية، خلال زيارة متحف ريال مدريد.. وقالت ماركا إن دي ماتوس التقى أيضًا إيريك أبيدال ورامون بلانيز وفرانك كاربو وجوردي مورا، من الإدارة الرياضية لبرشلونة.