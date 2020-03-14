وباء كورونا الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير مارس 14th, 2020 التعليقات على وباء كورونا مغلقة 138 views محنة الانتخابات المبكرة اعمال الإنهاءات لملعب نادي الزوراء الرياضي تصل إلى مراحل متقدمة نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة إلغاء الدوري وآلية تحديد الفرق المشاركة بدوري الابطال على طاولة اتحاد الكرة مارس 15th, 2020 مشاركة فعالة للعراق في المؤتمر الدولي للإصابات الرياضية والتغذية مارس 15th, 2020 صفاء هادي يوجه رسالة إلى العراقيين بشأن فايروس كورونا مارس 15th, 2020 الحكام الدوليون يهددون بمقاطعة الدوري الممتاز لكرة القدم مارس 15th, 2020 توقع مصري بتحرك عربي لإخراج مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا من طريق مسدود مارس 15th, 2020 إرجاء بدء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مارس 15th, 2020 شركات الطيران البريطانية: مستقبلنا في خطر مارس 15th, 2020 مناظرة ثنائية أولى بين بايدن وساندرز في خضم الانتخابات التمهيدية مارس 15th, 2020 استحقاقات مهملة مارس 15th, 2020 التعليقات مغلقة