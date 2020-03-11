الهواتف الذكية والحواسيب تحول الدماغ إلى “حاوية قمامة”

الصباح الجديد – وكالات:

وفقا لعلماء الطب يمكن أن يؤدي الإفراط في استعمال الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر إلى إرهاق الدماغ، ومن ثم إلى الخرف والاكتئاب.

ويفيد Nikkei Style بأنه وفقا لمدير مستشفى “أكومورا” أيـــومي أكومورا، أخصائي جــراحــة الجملـــة العصبـية،

فـــي المدة الأخيــرة حالات “اضطراب الذاكرة” لدى الناس. وهي لا تقتصر على كبار السن، بل أيضا الأشخاص الذين أعمارهم 30-60 سنة، وهؤلاء هم أكثر من يستعمل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر ما يزيد الثقل على دماغهم، ويقول “عندما يزداد حجم المعلومات الواصلة إلى الدماغ، فإنه لن يتمكن من معالجتها ويتحول إلى “حاوية قمامة”.

ولتجنب حدوث هذه الحالة، يجب منح الدماغ فترة زمنية ليأخذ قسطا من الراحة وذلك بتقليص ساعات استعمال هذه الأجهزة والنوم جيدا حتى ولو لمدة 15 دقيقة بعد وجبة الغداء. وينصح الخبير الجميع بعدم استعمال هذه الأجهزة في فترة تناول الطعام.

ويذكر، أن استعمال هــــذه الأجهزة يسبب ضعف العضلات وجفاف العـيون وقصر النظر، ولكنهــا لا تؤثـر في تــطــور أمــــــــــراض الســرطـان.