الموت يغيب الممثل ماكس فون سيدو، نجم بريغمان المفضل

أعلنت عائلة النجم السويدي الممثل ماكس فون سيدو وفاته عن عمر ناهز ال90 عاما، والذي يعد واحدا من أهم الممثلين ، إذ أمتد عطاؤه لفترة تزيد على الستين عاما، مثل خلالها عددا كبيرا من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية العالمية بما في ذلك فيلم “طارد الأروح الشريرة” The Exorcist و”فلاش جوردون” Flash Gordon و”لعبة العروش” Game of Thrones.

وكان فون سيدو الممثل المفضل لدى المخرج السويدي الكبير أنغمار بريغمان، أذ لعب بطولة 11 فلما من افلامه ، من أشهرها “الختم السابع” (1957) The Seventh Seal الذي يلعب فيه لعبة الشطرنج مع ملاك الموت، و”الفراولة البرية” و”من خلال زجاج معتم” و”ضوء الشتاء” و”ساعة الذئب”.

ومن افلامه المهمة الأخرى، “حنا وأخواتها” لوودي ألين، “تقرير الأقلية” و”حرب النجوم”: يقظة القوة”. كما اشترك في فيلم “ثلاثة أيام للكوندور” لسيدني لوميت وقام فيه بدور قاتل محترف يعمل لحساب المخابرات المركزية، أمام روبرت ريدفورد.