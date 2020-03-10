فريد شوقي ، وحش الشاشة المصرية ، الإصدار الجديد للناقدة السينمائية د. أمل الجمل

بعد سلسلة من الكتب والدراسات التي أصدرتها الناقدة المصرية الدكتورة أمل الجمل، صدر لها عن إصدارات مهرجان الأقصر السينمائي للسينما الأفريقية ، كتاب « فريد شوقي، وحش الشاشة ، ملحمة السينما المصرية ، وهو الإصدار العاشر لها بعد كتاب «بعيون امرأة «، صدر عن دار العالم الثالث، 2007،كتاب السينما العربية المشتركة، فيلموجرافيا، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 2008، كتاب الإنتاج المشترك في السينما المصرية، سلسة آفاق السينما، مصر، 2009،يوسف شاهين وتجربة الإنتاج المشترك سلسلة الفن السابع، سوريا، 2011، القتلة بين هيمنجواي وتاركوفسكي، دائرة الثقافة والإعلام الشارقة، 2012، «اللغة السينمائية في الأدب.. دراسة مقارنة بين تاركوفسكي وشريف حتاتة»، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة 2014، «نوال السعداوي وشريف حتاتة.. تجربة حياة»، دار المحروسة، مصر، 2014،الأفلام المصرية في المهرجانات الدولية، 2014. إصدارات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،»سمير فريد.. الناقد السينمائي الأنموذج والمثال»، إصدارات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، 2017.