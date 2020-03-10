تأجيل دوري الكرة الممتاز بسبب كورونا ابتداء من اليوم

أندية تعارض وتؤكد ضرورة استمراره من دون جمهور

بغداد ـ الصباح الجديد :

أعلن المكلف بإدارة شؤون اتحاد الكرة أحمد عباس، عن تأجيل دوري الكرة الممتاز بسبب فيروس كورونا.. وذكر الاتحاد في بيان صحفي، إنه «بالنظر لصدور اوامر من خلية الازمة لبعض المحافظات في ما يتعلق بتطورات فيروس كورونا، وما ترتب عليها من قرارات بمنع اقامة الفعاليات الجماهيرية المختلفة، بضمنها مباريات كرة القدم، فقد قام الاتحاد بالاتصال بوزير الشباب والرياضة كي يبلغه بتلك التطورات، وقد وعد الوزير بالاتصال بخلية الازمة الحكومية للوصول الى قرار ينسجم مع الواقع الحالي، وبما يحقق الاهداف التي تعمل عليها للحفاظ على سلامة المواطنين، والوقاية من هذا الفايروس اللعين».

وأضاف إنه «نتيجة الاتصالات، فقد وجه وزير الشباب والرياضة بتأجيل الدوري الممتاز ابتداءً من يوم الاربعاء، الموافق 11/3/2020، ويشمل ذلك مباراة الميناء والزوراء التي كان مقرراً اقامتها في البصره يوم الخميس12/3/2020 ، وكذلك مباراة الحدود والشرطة التي كان مقررا اقامتها في بغداد بالتأريخ نفسه».وتابع «سيتم لاحقاً اصدار توجيهات اخرى بخصوص الدوري استناداً الى قرارات خلية الازمة».

في حين أكدت ادارة نادي القوة الجوية، رفضها تأجيل دوري الكرة الممتازوذكر نائب رئيس نادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي، في بيان صحفي إن «النادي يرفض تأجيل الدوري ونحن مع استمراره».وبين ان «تأجيل المسابقة سيقتل طموحات جميع الاندية المتنافسة على لقب الدوري».

من جانبهأ أكدت إدارة نادي نفط الوسط، إنها تؤمن بأن الرياضة بصورة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص هي المتنفس الحقيقي للشعب العراقي، داعياً إلى استمرار دوري الكرة.وذكرت إدارة نفط الوسط ، إن «استمرار منافسات الدوري ونقل منافساته تلفزيونيا يمنح فرصة للمواطن الجلوس والمتابعة في المنزل وتقليل فرص التجمعات خصوصا وأن الدوري يقام من دون جمهور.

واضافت ان «نفط الوسط يجري باستمرار فحوصات لطاقمه ويتأكد من سلامة الجميع ويستشار مختصين للوقاية من الفايروس، وقناعتنا مترسخة بأن الحياة لابد أن تستمر دون توقف واستمرار الدوري من دون جمهور لا يشكل خطورة تذكر ومن هذا المنطلق نعلن رغبتنا باستمرارية المسابقة من دون تأجيلها».

وأعلنت 8 أندية، رفضها لتوصية وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، بتوقف دوري الكرة الممتاز بسبب اجراءات فايروس كورونا.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل دوري الكرة الممتاز ابتداء من اليوم بسبب اجراءات خلية الازمة بمواجهة كورونا.. ورفضت اندية الحدود والنفط واربيل وامانة بغداد والقوة الجوية ونفط الجنوب ونفط الوسط والميناء، توقف الدوري الممتاز وطالبت باستمراره.