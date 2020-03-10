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علي عدنان ضمن التشكيل المثالي للدوري الأميركي

رياضة
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متابعة – الصباح الجديد:
تواجد نجم المنتخب الوطني ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، ضمن التشكيل المثالي للجولة الثانية من الدوري الاميركي ، عدنان تواجد ضمن التشكيلة الافضل بسبب اداءه في مباراة فريقه امام لوس انجلوس كالكسي والتي انتهت بفوز وايتكابس 1-0.
عدنان لعب 90+7 دقيقة كاملة وحصل على ثاني اعلى تقييم في المباراة بمعدل 7.9 من 10 بعدما صنع هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75.. وكانت ارقام عدنان كما يلي: الاستحواذ: 5.5%… نسبة التمريرات الناجحة: 78%… المراوغات الناجحة: 2. الالتحامات الهوائية الناجحة: 2. الالتحامات الارضية الناجحة: 2.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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