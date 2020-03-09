رئيس وزراء اليابان يسعى لتعديل قانون يتيح له إعلان الطوارئ

الصباح الجديد – وكالات :

تتأهب اليابان هذا الأسبوع لتعديل قانون يسمح لرئيس الوزراء شينزو آبي بإعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا إذا استدعى الأمر، في الوقت الذي يواجه في آبي انتقادات مستمرة بسبب أسلوب معالجته لتفشي الفيروس قبل دورة ألعاب طوكيو الأولمبية.

وتعرض آبي لما وصفه منتقدون بافتقار مبدئي للقيادة في أكبر اختبار لآبي منذ توليه السلطة في 2012 وذلك بعد اتخاذه خطوات مفاجئة مثل إغلاق المدارس والذي أصاب أولياء الأمور وأصحاب الشركات بارتباك.

ومن بين الانتقادات أن حكومة آبي كانت أبطأ مما ينبغي في فرض قيود على الزائرين من الصين بعد بدء التفشي هناك أواخر العام الماضي.

وقال 50 في المئة شاركوا في استطلاع جرى مؤخرا إنهم لا يوافقون على أسلوب معالجة آبي لتفشي الفيروس مقابل 37 بالمئة أبدوا موافقتهم على طريقته.

وقال معلقون أيضا إن اليابان تفتقر إلى القدرة الكافية لإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس، في الوقت الذي أخفقت فيه في تعبئة الإمكانيات التي تملكها، مما أدى إلى شكوك بأن الفيروس ينتشر بسرعة أكبر مما توضح البيانات. واكتشفت برامج الاختبارات القوية في دول مثل كوريا الجنوبية عددا كبيرا من الإصابات.

وتعتزم الحكومة في أحدث خطواتها أن تقدم للبرلمان يوم الثلاثاء مشروع قانون لتعديل تشريع صدر عام 2012 وتم سنه بعد وباء للإنفلونزا في 2009 حتى يمكن تطبيقه على فيروس كورونا إذا لزم الأمر. ومن المتوقع أن يوقع عليه البرلمان يوم الجمعة. وصدر قانون 2012 عندما كان الحزب الديمقراطي الحر الذي يتزعمه آبي في المعارضة. وقال مسؤولون إنه لا يمكنه تطبيقه على فيروس كورونا دون تغييرات على الرغم من أن أحزاب المعارضة ومنتقدين آخرين‭‭ ‬‬قالوا إن إعادة تفسيره كاف.‬‬‬‬‬‬

ويسمح هذا القانون لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ رسميا إذا شكل المرض «خطرا جسيما» على حياة الناس وإذا أصبح لانتشاره السريع تأثير كبير على الاقتصاد.