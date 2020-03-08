رايات بلون السماء تعانق علم العراق

أحلام يوسف

بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظمت مجموعة من التنسيقيات التابعة لمنظمات المجتمع المدني وطلاب الجامعات مسيرة تخللتها هتافات سياسية ورفع لافتات كتب عليها عبارات ذم للنظرة الدونية التي يحملها البعض عن المرأة.

ضمن منظمات المجتمع المدني كان هناك حضور بارز لرابطة المرأة العراقية وشبكة النساء العراقيات ممثلة بالسيدة سهيلة الأعسم نائب رئيس الرابطة، وعضو في شبكة النساء العراقيات إضافة الى كونها ناشطة مدنية لها حضور فاعل في كل النشاطات الثقافية والاجتماعية.

تقول الأعسم: “المسيرة تمت بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وطلاب الجامعة لأننا بكل الأحوال لا نختلف على المطالب، كلنا ننادي بوطن خال من المفسدين، يحكمه نظام مدني، وقد تزامن يوم المرأة مع المسيرات الطلابية الحاشدة التي يقوم بها الطلاب بشتى مراحلهم الدراسية والتي تكون يوم الاحد من كل أسبوع، لمساندة اخوتهم في ساحة التحرير.

وعن اختيار للون الأزرق، الذي توشحت النساء به، واكتسته ملابسهن او ربطات الشعر، والاعلام التي رفعت هناك، تقول الأعسم انه لون السماء للدلالة على صفاء وشفافية مطالبنا. نحن نريد وطن حقيقي، وطن تعيش فيه المرأة والرجل أيضا بحال يحفظ لهما كرامتهما ويؤمن لهما الراحة والاستقرار، المرأة في مجتمعاتنا مهمشة، في كل مجالات الحياة، بعيدا عن وضع قلة من النساء اللواتي استطعن ان يكن بحال أفضل من غيرهن، لكن المرأة بنحو عام وضعها مؤسف، حتى النساء الكفوءات، واللواتي اخذن دورهن في بعض المنظمات والمؤسسات، ما زلن مقيدات، وما زال دورهن محدودا في الساحة السياسية، مع اننا نطالب كل سنة وفي كل مناسبة بإعطاء المرأة حقها واستحقاقها.

عبد الله امجد احد طلاب الجامعة التكنولوجية قال وهو يرفع علم العراق عاليا: “نحن مواظبون على مسيرة يوم الاحد كل أسبوع لنكون الى جانب اخوتنا في ساحة التحرير، لكن اليوم فضلنا ان تكون المسيرة حسبما رأت التنسيقيات التابعة لمنظمات المجتمع المدني الخاصة بالمرأة، لنكون سندا لهن، فالمرأة العراقية اثبتت انها عون للرجل حتى في اصعب الظروف، فقد كان لها دور مشرف في ثورة تشرين، واليوم واجبنا ان نرد الدين لها في هذا اليوم، ونقول لها كل عام وانت بخير في وطن نسعى لخلاصه معا من الفاسدين والمخربين.

وكانت نبراس المعموري رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات قد رفعت شعار “المرأة وطن” وتحول الى هاشتاك على مواقع التواصل الاجتماعي، لرسم الصورة الحقيقية للمرأة بوصفها وطنا كاملا، ولتكون رسالة لكل جاهل بقيمة ان تكون المرأة حرة، فالوطن الحر وحده من ينجب شعبا حرا.

جدير بالذكر ان احد الشعارات التي رفعت خلال المسيرة “عورة البايگ خبز الفقرة.. مو اني وتفكيرك عورة”.