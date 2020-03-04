كاريكاتير عاصم جهاد الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير مارس 4th, 2020 التعليقات على كاريكاتير عاصم جهاد مغلقة 67 views السنة الكبيسة ويوم 29 شباط وخرافات اقرب الى الحقائق احيانا وما أدراك ما النقابات..؟ نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع ثلاثة اضعاف المتفق عليه بالملف النووي مارس 4th, 2020 تسجيل أول حالة وفاة بفايروس كورونا المستجد في السليمانية مارس 4th, 2020 الموارد المائية تسعى الى استغلال محرمات المصب العام والمياه الجوفية مارس 4th, 2020 “الزوراء” تواصل اعمالها في تنفيذ مشاريع منظومات الطاقة الشمسية والمحطات الكهربائية مارس 4th, 2020 كورونا.. مخاوف العالم وقلقه وتساؤلاته في دراسات مارس 4th, 2020 فيروس كورونا: مسؤولون متهمون بالتعتيم ومواطنون يستبدلون الخوف بالسخرية مارس 4th, 2020 الأوبئة التي ضربت العالم وقتلت الملايين مارس 4th, 2020 أخطر 5 أوبئة عرفها العالم في العقد الماضي مارس 4th, 2020 لا وجود لأدلة على أن كوفيد – 19 يمكنه الانتقال من البضائع المستوردة مارس 4th, 2020 التعليقات مغلقة