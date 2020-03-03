فايروس كورونا يخترق حدود الوطن العربي والشرق الأوسط ويثير فيهما القلق

في يوم واحد سجلت أولى الإصابات في ثلاث دول

الصباح الجديد – متابعة :

بات فايروس كورونا يثير القلق في دول الوطن العربي، بعدما عرفه العالم منذ ظهوره أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، اذ سجلت أولى حالات الإصابة بهذا الفايروس مؤخرا في عدد من الدول العربية، بعد ان كان وصل قبلها الى الكويت والبحرين ولبنان والعراق. لتتزايد أعداد المصابين في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ففي المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن سعودي قادم من إيران عبر البحرين، اول امس الاثنين.

وفي تونس، أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد في اليوم نفسه، والتي تعود لمواطن تونسي عائد من إيطاليا.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة لديها بفيروس كورونا لأردني قادم من إيطاليا، بينما تحفظت السلطات على شخص آخر، ووضعته قيد الحجر الصحي.

وأعلنت السلطات في المغرب تسجيل أول حالة مؤكدة بالفيروس. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن المصاب مواطن مغربي مقيم بإيطاليا، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة وأنه يخضع حاليا لعزل صحي بمدينة الدار البيضاء.

وفي قطر، كشفت الفحوصات عن تسجيل إصابات جديدة في الاثنين ايضا، ليصبح إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد سبع حالات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وفرضت قطر قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر، في إطار تدابير لمنع انتشار الوباء.

وفي الجزائر، عزلت السلطات مساء الأحد امرأتين تحملان فيروس كورونا، جنوبي العاصمة الجزائر، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاث حالات.

ودعت الرئاسة الجزائرية إلى «التعبئة» في جميع أنحاء البلاد من أجل مواجهة الفيروس.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في الدولة إلى 56 حالة مؤكدة.

وفي العراق، كشفت وزارة الصحة والبيئة عن إصابتين جديدتين بالفيروس في العاصمة بغداد، وقالت إنهما عائدتان مؤخرا من إيران. وبذلك بلغ عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 21 حالة حتى اللحظة.

وفي البحرين، سجلت السلطات ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 47 حالة. وعلقت السلطات البحرينية الدراسة لمدة أسبوعين، ودعت المواطنين إلى عدم السفر إلى دول انتشر فيها الفيروس، مثل إيران، وإيطاليا، وتايلاند، وسنغافورة، وماليزيا، وكوريا الجنوبية.

وفي الإمارات، قالت السلطات إن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 21 حالة، منها خمس حالات تماثلت للشفاء.

وفي لبنان، كشفت السلطات عن عشر إصابات بالفيروس في البلاد، وجميعها لأشخاص أجانب.

وفي مصر، سجلت السلطات ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص يحمل الجنسية الكندية. وكانت مصر قد أعلنت يوم الخميس الماضي تماثل أول حالة أعلنت في البلاد للشفاء، وتعود لمواطن صيني. ولم تسجل أي إصابة بين مصريين.

وفرضت السلطات المصرية إجراءات وقائية مشددة على موقع عمل تابع لشركة بترول مصرية عقب اكتشاف حالة الإصابة الثانية التي تخص المواطن الكندي الذي يعمل بهذه الشركة. وصرحت السلطات المصرية أنها قامت بعزل كل العاملين بالموقع، وعددهم 1500 شخص، لمدة أسبوعين، ومتابعة نحو 1427 من المخالطين لهم.

كانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت قبل أيام أن ستة مواطنين فرنسيين ممن شُخصت إصابتهم بالفيروس، كانوا عائدين مؤخرا من زيارة إلى مصر.

وردا على ذلك، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن جميع أجهزة الدولة ووزارة الصحة قامت فور حصولها على المعلومات المتعلقة بالسائحين الفرنسيين «باتخاذ الإجراءات اللازمة»، ومراجعة أماكن إقامة الشخصين فى مصر، والتأكد من سلامة الأشخاص الذين كانوا مخالطين لهما، والأماكن التي زاراها.

كما غادرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مساء الأحد إلى الصين، بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت زايد في تصريحات صحفية من داخل مقر السفارة المصرية في بكين إن سبب زيارتها للصين جاء «بهدف تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين»، مضيفة أن الصين قدمت هدايا قيمة جدًا لمصر عبارة عن وثائق فنية محدثة تتعلق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس.

وفي سلطنة عُمان، أعلنت الجهات المعنية، تماثل حالتين مصابتين بالفيروس للشفاء من بين ست حالات إصابة. وأوضحت وزارة الصحة العمانية خضوع 2367 شخصا لإجراءات الحجر الصحي. وعلقت السلطنة رحلاتها المتجهة إلى إيطاليا.

على مستوى الشرق الأوسط

تم رصد ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، في إسرائيل ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى عشر حالات. ووُضع نحو 450 جنديا في الحجر الصحي بعد عودتهم من الخارج.

وفي إيران، أعلنت السلطات ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 54 حالة، وتسجيل 385 إصابة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين 978 شخصا.

ماذا عن باقي العالم؟

تأكَّد وجود أكثر من 85 ألف و403 حالات من فيروس كورونا الجديد في أكثر من 50 دولة حول العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتجاوز عدد من ماتوا جراء الإصابة بالفيروس في العالم 3000 شخص، وسُجلت الغالبية العظمى من حالات الإصابة والوفاة في الصين.

وسجلت أستراليا وتايلاند أمس أوّل حالة وفاة بفيروس كورونا في كلّ منهما.

وتوفي رجل أسترالي يبلغ 78 عاما بعد إصابته على متن سفينة «دايموند برنسيس» السياحية في اليابان الشهر الماضي.

وقالت تايلاند، التي سُجلت فيها 42 إصابة بالفيروس، إنّ رجلاً يبلغ 35 عاما توفّي، وأنه كان مصابا أيضا بحمّى الضنك.

وفي باريس، لم يفتح متحف اللوفر أبوابه أمس. وقال المتحف عبر موقع تويتر إنه تمّ عقد اجتماع حول وضع الصحة العامة و»لا يمكن فتح المتحف في الوقت الحالي».

وحظرت فرنسا جميع التجمّعات المغلقة لأكثر من 5000 شخص، كجزء من الجهود المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقالت إيطاليا – الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا – إنها ستطبق تدابير تتكلف نحو 3.6 مليار يورو للتعامل مع الآثار الاقتصادية لتفشي الفيروس.