التجارة : تأجيل الاجتماعات وتقليل نسب المراجعين لمواجهة كورونا

النقل تبحث الاجراءات الوقائية

بغداد _ الصباح الجديد :

أصدرت اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في وزارة التجارة سلسلة إجراءات جديدة لمنع تفشي الفايروس .

وذكر بيان لوزارة التجارة، نقله الناطق الرسمي باسمها إن “اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في الوزارة عقدت اجتماعا برئاسة وكيل الوزارة وليد الموسوي وحضور الوكيل الفني وعدد من المدراء المعنيين بهذا الأمر.

وأضاف البيان أن “اللجنة أصدرت قرارات جديدة لمواجهة هذا الفايروس تضمنت، تقليل نسب المراجعين لمدة اسبوع بمركز البطاقة التموينية وفي دائرة مسجل الشركات.

وتابع البيان “كما وجهت اللجنة بتعفير وتعقيم جميع المؤسسات والدوائر والشركات التابعة للوزارة، فضلا عن إقامة حملة للتوعية والتثقيف ودورات يقدمها أطباء متخصصون للموظفين في كل مفاصل الوزارة”.

وأشار إلى أن “اللجنة قررت تأجيل الاجتماعات والدورات والندوات لمدة 10 ايام، كما انها قررت تخويل المدراء العامين حرية التصرف للامور التي تتطلب اجراءات سريعة لمواجهة هذا الفايروس.

وكان وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني، قد أكد بوقت سابق، “أهمية استنفار كل الجهود الممكنة للوقاية منه خاصة في الدوائر التي فيها اعداد كبيرة من المراجعين مما يتطلب اتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر لمواجهته من خلال التوعية عبر ندوات تقام بالتنسيق مع جهات اختصاصية في وزارة الصحة.

ولفت إلى “أهمية استحداث وحدات طبية في شركات ودوائر الوزارة، فضلا عن تعطيل الدوام في مواقع الوزارة في المحافظات التي اعلن فيها الفايروس واستعمال الكمامات والتعقيم لجميع مواقع العمل.

وأشار الوزير العاني، إلى “منح صلاحيات واسعة للادارات العامة للتعامل معه وامكانية التثقيف والتوعية في منع المصافحة والتقييل وتحديد ومنع التزاور بين موظفي الوزارة كذلك اصدار ملصقات خاصة للتوعية والتثقيف ، وتابع أنه “تقرر كذلك إلغاء بصمة الدخول والخروج، وتنظيف الحمامات الداخلية، فضلا عن منع اي طابور للموظفين، وتوفير مياه الشرب بشكل كامل. وبين أن “من القرارات ايضا ارتداء الكمامات من قبل الموظفين والمراجعين وإيقاف إجازات السفر وفتح النوافذ في الغرف وأن يكون الدوام على شفتات حسب خطوط النقل” ، مضيفا أن “اجتماع الهيئة أوصى بعدم ترطيب أصابع اليد من الفم عند تصفح البريد، وتشكيل لجان متابعة، وإجراء جولات ميدانية من قبل المدراء، إضافة إلى عدم استعمال المصاعد وإيقاف الدورات والندوات والمؤتمرات، وعدم المصافحة والتقبيل في اثناء التحية. من جانبها بحثت الشركة العامة لموانئ العراق احدى تشكيلات وزارة النقل مع الملاكات الصحية الاجراءات الوقائية من فايروس كورونا ومدى دقة وسلامة الاجراءات المتبعة في ميناء البصرة . واوضحت الشركة انه تطبيقاً لما جاء بقرار وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي حول تشكيل غرفة عمليات للوقاية من مرض كورونا تم عقد اجتماع طارئ في ميناء ام قصر الشمالي

ضم ادارة مينائي ام قصر ومدير ناحية ام قصر وممثلين عن صحة البصرة والمنافذ الحدودية والجهات الساندة الأخرى في الموانئ لبحث الاجراءات الوقائية المتعلقة بقدوم السفن من دول العالم الى الموانئ العراقية

وبينت الشركة لقد تم عرض الاجراءات الاحترازية المتبعة في الميناء الامر الذي اكدت فيه صحة البصرة سلامة هذه الاجراءات ودقتها ، مؤكدة خلو المحافظة من اي اصابة بفايروس كورونا وان مااشيع عنه هي حالات مشتبه بها