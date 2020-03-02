ديسر يتوج بالجائزة الكبرى لقفز الحواجز في قطر

الدوحة ـ وكالات:

توج الفارس الالمانى دانيال ديسر، بلقب الجائزة الكبرى لقفز الحواجز في ختام بطولة البنك التجارى الدولية للفروسية فى الشقب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج الشيخ جوعان بن حمد آل ثانى رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، ديسر، الذي كان ينافس بالجواد «كلير كوين» باللقب.. وحل الفارس النمساوى ماكس كوهنر على الجواد «اليكتريك» في المركز الثاني، بينما جاء الفارس الفرنسى روجر بوست على الجواد «سانجريا».

وأقيم أيضا أكثر من نهائى على مستوى قفز الحواجز والترويض والترويض لذوى الاحتياجات، وكذلك ختام الجولة الثامن لبطولة لونجين هذاب للفروسية.. وحقق الفارس القطري محمد سعيد حيدان لقب المباراة المفتوحة من بطولة «هذاب» والتي أقيمت بمشاركة 51 فارس على ارتفاع 115 – 120 سم بإجمالي جوائز مالية 15 ألف ريال.. وشارك حيدان على الجواد «ميس شيلي» وحقق زمنا قدره 28.26 ثانية بدون أخطاء.. وحل في المركز الثاني الفارس القعقاع عادل نصار على الجواد «دوباي» محققا زمنا قدره 17.27 ثانية بدون أخطاء.وجاءت ثالثة الفارسة سيرين شريف على الجواد «برينوس» محققة زمنا قدره 36.28 ثانية من دون أخطاء.