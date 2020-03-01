شخير الشريك يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

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أظهرت دراسة جديدة أجريت في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بالولايات المتحدة، أن شخصاً واحداً من بين كل سبعة أشخاص يصدر أصوات شخير مرتفعة في أثناء النوم ليلاً بشكل يزيد من ضغط الدم لدى الشريك بشكل ملحوظ.

وقد أجريت الدراسة على 162 شخصاً يصدرون أصوات شخير مرتفعة، حيث تم فحصهم، وتبين بأن مستويات الشخير لدى 14 بالمئة منهم تجاوزت 53 ديسيبل.

وبحسب العلماء، فإن سماع أصوات مرتفعة بشكل مستمر ليلاً كشخير شريك الحياة، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بسبب قلة النوم التي تؤدي إلى صعوبات في تنظيم هرمونات التوتر، وإدارة ضغط الدم.

ووفقاً لدراسة أخرى أجريت في ألمانيا في عام 2016 فإن صوت الشخير المزعج الذي يتجاوز مستواه 53 ديسيبل يمكن أن يؤدي إلى إصابة من يسمعه بنوبة قلبية.

وقال الدكتور مودي سوهو، وهو باحث مشارك في الدراسة: «يمثل الشخير مصدراً للتلوث بالضوضاء، ويمكن لشركاء السرير أن يعانوا من مستويات الصوت غير الصحية، لذا أنصح باستعمال سدادات الأذن للتقليل من آثار ضوضاء الشخير»

ويقول الخبراء إن الشخير هو مصدر كبير للتلوث بالضوضاء، وحذروا من أن تلوث الضوضاء يتسبب بـ 12000 حالة وفاة مبكرة و48000 إصابة بأمراض القلب سنوياً في أوروبا، على وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.