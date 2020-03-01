قميص الجوية لفتاة وشقيقها جاءوا من البصرة لتشجيع الفريق

بغداد ـ الصباح الجديد:

قدمت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية قميص النادي كهدية تذكارية لفتاة بصرية وشقيقها قادمين من محافظة البصرة لتشجيع الفريق.. وقال المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية، في بيان صحفي، إن “إدارة الصقور، قدمت قميص الفريق بكرة القدم كهدية تذكارية خلال استقبالها الفتاة البصرية وشقيقها القادمين من محافظة البصرة لمتابعة مباراة الفريق امام الطلبة”.

وبيّنت “لم يتمكن الشابين من دخول الملعب بعد قرار منع الجماهير من دخول الملعب الصادر من خلية الازمة بسبب فايروس كورونا”.