“لا يوجد شر” الايراني يفوز بجائزة مهرجان برلين

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن رئيس لجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي، جيريمي أيرونز، فوز فيلم “لا يوجد شر” للمخرج الإيراني محمد رسولوف بجائزة الدب الذهبي.

ويتناول الفيلم الذي تم تصويره سرا في تحد لرقابة الحكومة الإيرانية، قصة اربعة أشخاص تم اختيارهم لتنفيذ عقوبة الإعدام، والورطة الأخلاقية التي تعرض لها كل منهم، وتداعيات ما سيظهرونه من تحد، عليهم وعلى المحيطين بهم.

ولم يسمح لرسولوف بمغادرة البلاد لتسلم الجائزة. وتسلمت ابنته باران التي تمثل في هذا الفيلم أيضا الجائزة بدلا منه.

وقالت “إنني مرتبكة وسعيدة جدا بهذه الجائزة ولكن في الوقت نفسه فإنني حزينة لأنها لمخرج لم يستطع التواجد هنا الليلة. ولذلك فبالإنابة عن كل الفريق أقول “هذه له”.

وأوضح رئيس لجنة التحكيم وهو يصف الفيلم أنه يحكي “اربع قصص تظهر كيف يلقي نظام مستبد بشباكه على المواطنين الاعتياديين بغرض جرهم نحو الوحشية”. وأضاف أن الفيلم “يطرح أسئلة عن مسؤولياتنا وخياراتنا التي نقوم بها في الحياة”.

كما اعلنت وزارة التربية اللبنانية، غلقها المدارس حتى الثامن من مارس اذار الجاري، كإجراء احترازي لكبح انتشار كورونا.