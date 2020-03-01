“The Man” لـ تايلور سويفت في مواجهة التمييز

الصباح الجديد – وكالات:

تخطى فيديو كليب “The Man”، للنجمة تايلور سويفت، 16 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، بعد يومين فقط على طرحه.

وتقوم فكرة الكليب على مواجهة التمييز، على أساس الجنس في مكان العمل، ومعاناة المرأة الشخصية لترتقي في مهنتها.

ويصور سيناريو الاغنية، امرأة تحاول التقدم في مدينة تشبه المتاهة مليئة بالرجال والسلالم التي لا تؤدي إلى أي مكان، لكنها في النهاية تحصل على مساعدة امرأة اخرى لتتعلم بأن الطريق الصحيحة للنجاح تمثل بدعم إحدانا للأخرى وليس العكس مثلما يحدث في العديد من الاماكن.

يُذكر أن سويفت لم تشارك مؤخراً في حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020، في الولايات المتحدة الأميركية، فكان من المقرر أن تظهر في الحفل باستعراض “مفاجئ ” للحضور، في حين شارك العديد من النجوم في هذا الحفل، ومنهم ديمي لوفاتو وأريانا غراندي وبيلي إيليش وكاميلا كابيو وفريق jonas brothers وبليك شيلتون وغوين ستيفاني وبراندي كارليل. ولم يتضح السبب وراء غيابها.