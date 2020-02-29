العراق يسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية إلى سلطنة عُمان

بغداد – الصباح الجديد

تنتهي رئاسة العراق لمجلس جامعة الدول العربية يوم الاربعاء المقبل، اذ سيسلم وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الرئاسة الى وزير خارجية سلطنة عمان ولمدة 6 شهور جديدة حسب نظام جامعة الدول العربية بانتقال الرئاسة حسب الحروف الابجدية للاعضاء ، بينما يجتمع المندوبون الدائمون يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في اجتماع تحضيري.

ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس ثمانية بنود رئيسة تتضمن مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية .

ويتضمن البند الأول لمشروع جدول أعمال المجلس: العمل العربي المشترك، ويشمل تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة العامة للجامعة واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (152) و(153)، بالاضافة الى مشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31) ، وكذلك تحديد موعد انعقاد الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

ويتضمن أحد البنود دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.