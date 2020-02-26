حكومة الاقليم تمنع دخول السائحين وتوقف الاحتفالات بأعياد نوروز

أكدت خلو الإقليم من فايروس كورونا

السليمانية – عباس كاريزي:

يقف سامان معروف الى جانب مئات اخرين من سائقي صهاريج الوقود في منفذ حاجي عمران الحدودي منذ اربعة ايام بانتظار ان تفتح الحدود الايرانية ليتمكن من الوصول الى مقصده، وافراغ حمولته من النفط الخام الذي تصدره حكومة الاقليم الى الاسواق العالمية عبر الاراضي الايرانية.

وكانت حكومة الاقليم قد اصدرت أمس الاول الثلاثاء قرار بإغلاق جميع منافذها الحدودية مع الجمهورية الاسلامية بعد انتشار فايروس كورونا، في عدد من المدن الايرانية الذي اودى بحياة قرابة 20 مواطنا واصاب عشرات اخرين.

ويقول سامان معروف في تصريح للصباح الجديد، انا هنا منذ اربعة ايام وهناك المئات من سائقي مركبات الحمل والصهاريج بانتظار ان تصدر حكومة الاقليم تعليمات او قرارات جديدة تنظم الية تنقل المركبات من والى إيران، ولايمكن استمرار الوضع الراهن لان الاقليم لا يستطيع ان يمنع بنحو نهائي الحركة التجارية مع ايران.

واضاف، ان اسواق الاقليم تعتمد بالدرجة الاساس على السلع والبضائع والفواكه والخضار الايرانية، واذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الان ولم تفتح الحدود امام الحركة التجارية ونقل المواد والبضائع فان المواطنين في الاقليم سيتضررون بنحو كبير وسيؤدي ذلك الى ارتفاع كبير في اسعار المواد الغذائية والبضائع التي تدخل الى اراضي الاقليم عبر ايران.

وكانت حكومة الاقليم قد اصدرت عدة قرارات وتعليمات بشأن الحركة التجارية بين الاقليم وايران.

وقال محافظ السليمانية هفال ابوبكر، ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاخير، ان يتم ادخال صهاريج نقل المحروقات وشاحنات المواد الغذائية القادمة من ايران، بعد اجراء الفحوصات الاولية لسائقيها، وان ترافقها دوريات للآسايش للاماكن التي تريد تفريغ الحمولة فيها، وان تعود الى الحدود مع ايران برفقة دوريات الآسايش.

واضاف ان القرار يشمل جميع الصهاريج وناقلات الوقود والشاحنات، مؤكدا استمرار الحركة التجارية بين الاقليم وإيران.

في غضون ذلك اكد محافظ اربيل فرست صوفي ، اتخاذ الاجراءات الوقائية لمواجهة فايروس كورونا، مشددا على عدم تسجيل أية حالة اصابة لحد الآن في المحافظة.

وطمأن صوفي في مؤتمر صحفي تابعته الصباح الجديد، المواطنين بان الاجراءات التي اتخذتها حكومة الاقليم بتعطيل الدوام في المدراس ورياض الاطفال هي اجراءات وقائية ولم تسجيل اية حالة اصابة بفايروس كورونا لحد الآن في الاقليم.

واعلن صوفي وكإجراءات وقائية ايقاف جميع التحضيرات والاستعدادات بجميع انواعها للاحتفال بعيد نوروز، ضماناً لحماية سلامة المواطنين، داعياً رجال وعلماء الدين الى توعية المواطنين حول سبل الوقاية من فايروس كورونا والالتزام بالتعليمات الصحية لمواجهة هذا الفايروس.

واشار الى ان هناك اجراءات مشددة اتخذت في مطار اربيل الدولي ومنفذ حاج عمران الحدودي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، والتي تتمثل بإخضاع اي شخص يعود من ايران الى الفحوصات والعزل الصحي لحين التأكد من سلامته بنحو كامل.

واضاف، اوعزنا الى هيئة السياحة بإيقاف الكروبات السياحية المقبلة من محافظات العراق الاخرى الى مدينة اربيل الى اشعار آخر.

من جانبه أعلن وزير الصحة في حكومة الإقليم سامان برزنجي، إخضاع ألفي شخص عائد من إيران لإجراءات الحجر الصحي، لافتاً إلى عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، مطالباً المواطنين في الوقت ذاته إلى الالتزام باتباع التدابير الوقائية.

واوضح برزنجي في مؤتمر صحفي، إن وزارة الصحة اجرت فحوصات على سبع حالات مشتبه بها، وتم التأكد من خلو ست منها من الفيروس فيما ما تزال حالة واحدة تحت المراقبة والفحص.

وحول حجر العائدين من إيران إلى إقليم كردستان، قال برزنجي، إنه تم تخصيص أماكن في كل محافظات الإقليم لهذا الغرض، مشدداً على استمرار العمل بهذه الإجراءات الاحترازية لأن فترة حضانة الفيروس تصل إلى 14 يوماً.

وأوضح الوزير أن الفحوصات تجرى من خلال استخدام جهاز خاص بالكشف عن فيروس كورونا لتظهر نتيجة الفحص بين 3 إلى 4 ساعات، مؤكداً عزل الأشخاص المشتبه بإصابتهم في أماكن حجر معينة وليس داخل ردهات المستشفيات.

وكانت حكومة الاقليم قد اصدرت قراراً بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة ابتداء من يوم امس الأربعاء 26 شباط ولغاية العاشر من شهر آذار المقبل، كما يشمل قرار التعطيل الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وذلك اعتباراً من يوم السبت 29 شباط ولغاية 10 من الشهر المقبل، وبعد ذلك تبدأ العطلة الربيعية للفترة من 11 آذار الى 23 من الشهر نفسه، على أن يستأنف الدوام الرسمي في 24 من الشهر المقبل فيما تقرر تخويل وزارتي التربية والتعليم لإيجاد آلية ملائمة يتم من خلالها تعويض أيام العطلة خلال العام الدراسي الحالي».

بدورها اعلنت اللجنة الأولمبية في اقليم كردستان، تعليق جميع نشاطاتها الرياضية بشكل رسمي بسبب مرض كورونا.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، انه تقرر ايقاف جميع الفعاليات والنشاطات الرياضية حتى الاول من نيسان المقبل.

بدورها قررت وزارة الداخلية في حكومة الاقليم ايقاف منح تأشيرات الدخول الى المواطنين من بلدان تايلند وكوريا الجنوبية والصين وايطاليا وسنغافورة الى اقليم كردستان، ومنع سفر المواطنين الى تلك البلدان.