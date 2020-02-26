زين الأولى والوحيدة في العراق التي تتيح لمشتركيها شراء التطبيقات والألعاب من متجرGoogle Play

باستعمال رصيد الهاتف مباشرة

بغداد _ خاص

في إطار جهودها لتوفير أحدث الحلول الرقمية، أطلقت زين العراق إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خدمة جديدة تتيح المجال لمشتركي زين العراق الدفع بسهولة للتطبيقات والألعاب المتوفرة على متجر Google Play عن طريق رصيد الهاتف المحمول ولأول مرة بالعراق، حيث تم تفعيل خدمة الدفع المباشر مع شركة Google العالمية وبالتعاون مع شركة DOCOMO الرقمية. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق علي الزاهد بان “هذه الخدمة التي تم تطويرها من قبل شركة Google تتناغم مع اهدافنا في توفير تجربة خدمات متميزة، إضافة هذه الخدمة ستسهل المعاملات التجارية الرقمية لمشتركينا وإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بالمحتوى الرقمي ومنحهم قدرات إضافية للتحكم بهذه المعاملات عند استعمالهم المتاجر والتطبيقات على الهواتف الذكية وهذا ما نطمح له.”

ويضيف الزاهد “نحن نعمل ونتجه نحو التحول الرقمي الذي يعد من اهداف الشركة والذي يسهل حياة الفرد العراقي وسيسهم في بناء اقتصاد رقمي رصين في البلد من خلال الخدمات الرقمية المبتكرة التي نقدمها لمشتركينا.”

وتعد هذه الخدمة التي تتيح آلية الدفع المباشر من الرصيد من أكثر طرق الدفع شيوعاً للخدمات الرقمية ، إذ تتيح القيام بالعمليات التجارية بصورة سريعة وسهلة في متاجر التطبيقات مثل متجر Google Play ، وتوّفر مستوى عالٍيا من الأمان والتحكم بشراء الخدمات والتطبيقات لمشتركي شركات الاتصالات.

وتعد زين العراق من أكثر الشركات المتقدمة في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية المبتكرة في العراق من خلال التزامها بتقديم اخر الحلول التكنولوجية لمشتركيها بما يتوافق مع تطلعاتهم ومتطلباتهم لضمان الخدمة الأفضل والأكثر سهولة.